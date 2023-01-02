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Сегодня, 11:18

Ветеран ЦСКА считает, что Головин готов к переходу в «Реал» или «Барселону»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на гол полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (1:0).

«Я рад успехам Головина. Слежу за ним. У него очень хороший футбольный возраст, 26 лет. Хочу пожелать ему дальнейшего продвижения в футболе, совершенствования. Нельзя останавливаться на достигнутом. Здорово, что он забивает. Я считаю, что Головин готов к переходу в «Реал» или «Барселону» по возрасту. Он много забивает в движении, отдает много передач. Наверное, за ним очень внимательно наблюдают. От этого он будет стоить дороже и дороже», — сказал Пономарев «СЭ».

Головин сделал результативное действие в пятом матче подряд за «Монако» в чемпионате Франции. 26-летний футболист вышел в основном составе и был заменен на 79-й минуте встречи.

«Монако» выиграл четыре из последних пяти матчей: команда набрала 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Брест» остается на 17-й строчке в лиге 1 (13 очков).

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года, в этом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 22 миллиона евро.

Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Бреста&raquo; (1:0). «Головин, возможно, лучший игрок этого сезона в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Александр Головин
Владимир Пономарев
Футбол
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1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 16 10 3 3 32-14 33
4
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
5
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
6
 Ренн 16 9 4 3 32-17 31
7
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Ницца 16 5 6 5 15-17 21
11
 Реймс 16 4 8 4 19-22 20
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Монпелье 16 5 2 9 26-29 17
14
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
15
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
16
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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1.01 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 2
1.01 17:00
Монако – Брест
 1 : 0
1.01 17:00
Нант – Осер
 1 : 0
1.01 17:00
Тулуза – Аяччо
 2 : 0
1.01 19:00
Лион – Клермон Фут
 0 : 1
1.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 3 : 1
2.01 17:00
Страсбур – Труа
 - : -
2.01 19:00
Лилль – Реймс
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2.01 23:00
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