Ветеран ЦСКА считает, что Головин готов к переходу в «Реал» или «Барселону»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на гол полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (1:0).

«Я рад успехам Головина. Слежу за ним. У него очень хороший футбольный возраст, 26 лет. Хочу пожелать ему дальнейшего продвижения в футболе, совершенствования. Нельзя останавливаться на достигнутом. Здорово, что он забивает. Я считаю, что Головин готов к переходу в «Реал» или «Барселону» по возрасту. Он много забивает в движении, отдает много передач. Наверное, за ним очень внимательно наблюдают. От этого он будет стоить дороже и дороже», — сказал Пономарев «СЭ».

Головин сделал результативное действие в пятом матче подряд за «Монако» в чемпионате Франции. 26-летний футболист вышел в основном составе и был заменен на 79-й минуте встречи.

«Монако» выиграл четыре из последних пяти матчей: команда набрала 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Брест» остается на 17-й строчке в лиге 1 (13 очков).

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года, в этом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 22 миллиона евро.