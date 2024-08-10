«Вест Хэм» сообщил о переходе защитника Тодибо

«Вест Хэм» объявил о переходе защитника Жан-Клера Тодибо из «Ниццы».

Француз перешел в лондонский клуб на правах аренды с обязательным правом выкупа летом 2025 года.

В сезоне-2023/24 Тодибо провел 33 матча за «Ниццу» и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.