«Вест Хэм» сообщил о переходе защитника Тодибо
«Вест Хэм» объявил о переходе защитника Жан-Клера Тодибо из «Ниццы».
Француз перешел в лондонский клуб на правах аренды с обязательным правом выкупа летом 2025 года.
В сезоне-2023/24 Тодибо провел 33 матча за «Ниццу» и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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