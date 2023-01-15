Верратти заявил, что лига 1 ничем не хуже серии А и других национальных чемпионатов

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти высказался о французской лиге 1.

«Во Франции я открыл для себя новый чемпионат, который вывел меня из зоны комфорта. Лига в каждой стране имеет свою специфику. Лига 1 заставляет игроков выкладываться физически на 100%. Я не очень высокий, но сильный. Сталкиваясь с местными соперниками, необходимо держаться и сохранять силу. Эта лига помогла мне стать тем, кем я являюсь сейчас. Я отлично чувствую себя здесь. Во Франции множество хороших футболистов. Лига 1 ничем не хуже серии А или других национальных чемпионатов», — приводит слова Верратти L'Equipe.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 47 оков в 18 матчах.