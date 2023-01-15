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Сегодня, 11:13

Верратти заявил, что лига 1 ничем не хуже серии А и других национальных чемпионатов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти высказался о французской лиге 1.

«Во Франции я открыл для себя новый чемпионат, который вывел меня из зоны комфорта. Лига в каждой стране имеет свою специфику. Лига 1 заставляет игроков выкладываться физически на 100%. Я не очень высокий, но сильный. Сталкиваясь с местными соперниками, необходимо держаться и сохранять силу. Эта лига помогла мне стать тем, кем я являюсь сейчас. Я отлично чувствую себя здесь. Во Франции множество хороших футболистов. Лига 1 ничем не хуже серии А или других национальных чемпионатов», — приводит слова Верратти L'Equipe.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 47 оков в 18 матчах.

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Основные источники исследования

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Манчестер Сити 1
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П2

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1.93

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Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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1
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 15 2 1 48-13 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 18 10 4 4 35-25 34
5
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
6
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
7
 Лилль 18 9 4 5 30-24 31
8
 Клермон Фут 18 7 4 7 22-26 25
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Ницца 18 6 6 6 22-20 24
11
 Реймс 18 5 9 4 21-23 24
12
 Тулуза 18 6 4 8 28-33 22
13
 Нант 18 3 9 6 18-24 18
14
 Труа 18 4 6 8 29-35 18
15
 Монпелье 18 5 2 11 28-37 17
16
 Аяччо 18 4 3 11 15-27 15
17
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
18
 Брест 18 3 5 10 18-33 14
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 18 2 2 14 16-39 8
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14.01 19:00
Ланс – Осер
 1 : 0
14.01 21:00
Марсель – Лорьян
 3 : 1
14.01 23:00
Лион – Страсбур
 1 : 2
15.01 15:00
Лилль – Труа
 - : -
15.01 17:00
Анже – Клермон Фут
 - : -
15.01 17:00
Монпелье – Нант
 - : -
15.01 17:00
Реймс – Ницца
 - : -
15.01 17:00
Тулуза – Брест
 - : -
15.01 19:05
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15.01 22:45
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ПСЖ

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