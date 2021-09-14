Верратти выбыл из-за травмы на десять дней
18:12
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти выбыл из-за травмы колена на непродолжительный срок, сообщает L'Equipe.
Чемпион Европы 2020 года не сможет принять участие в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Брюгге». Игрок центра поля пропустит около десяти дней по причине повреждения колена.
Предполагается, что 28-летний полузащитник пропустит также игры чемпионата Франции с «Лионом» и «Метцем».
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