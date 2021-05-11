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Верратти пропустит 4-6 недель, Кюрзава — месяц

14:56
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«ПСЖ» 11 мая на официальном сайте огласил итоги медицинского обследования игроков команды.

Полузащитник Марко Верратти получил повреждение связок колена. На восстановление ему потребуется 4-6 недель.

Защитни Левен Кюрзава выбыл на месяц. У него диагностирована трава лодыжки.

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