Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти получил один матч дисквалификации за слова о судьях, сообщает L'Equipe. Дисквалификация еще на один матч на 29-летнего итальянца наложена условно.

В отношении игрока применили санкции из-за его слов о работе арбитров в матче 25-го тура лиги 1 с «Нантом» (1:3). После игры Верратти раскритиковал судей и отметил, что они «наплевали на парижский клуб».

Футболист лично присутствовал на заседание дисциплинарной комиссии Профессиональной футбольной лиги Франции.