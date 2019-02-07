Верратти может не сыграть с "МЮ" в 1/8 финала ЛЧ из-за травмы

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти получил травму и может пропустить гостевую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед"​, сообщает официальный сайт парижской команды.

Напомним, что другой игрок "ПСЖ" форвард Неймар получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура"​ (2:0) и пропустит 10 недель.

– Верратти не смог завершить тренировку во вторник. Мне нужно время, чтобы понять, сможет ли он сыграть против "Бордо". У него новая проблема, но у меня пока мало информации, – приводит слова главного тренера "ПСЖ" Томаса Тухеля пресс-служба парижан.

"Манчестер Юнайтед" – "ПСЖ": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 12 февраля, начало – 23.00 (мск).

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