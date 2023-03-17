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Вероятность возвращения Месси в «Барселону» увеличилась после ухода Пике

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Лионель Месси и Жерар Пике.
Фото Global Look Press

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси готов вернуться в «Барселону», после того как клуб покинул Жерар Пике, сообщает журналист Жоан Фонтес.

По информации источника, отношения Месси и Пике разладились перед уходом аргентинца из клуба. Форвард даже считал защитника предателем. В конце прошлого года Пике объявил о завершении карьеры и покинул «Барселону».

17 марта сообщалось, что Месси помирился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и готов вернуться в команду.

Форвард выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. В конце этого сезона истекает его контракт с парижанами. В текущем розыгрыше лиги 1 Месси провел 22 матча, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.

Жерар Пике
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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Гальтье — о новом контракте для Месси: «Лео счастлив в «ПСЖ»
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 21 3 3 68-26 66
2
 Марсель 27 17 5 5 51-27 56
3
 Ланс 27 15 9 3 44-21 54
4
 Монако 27 15 6 6 55-37 51
5
 Ренн 27 14 5 8 45-29 47
6
 Лилль 27 13 7 7 49-36 46
7
 Ницца 27 11 10 6 36-24 43
8
 Реймс 27 10 13 4 35-26 43
9
 Лорьян 27 12 7 8 40-36 43
10
 Лион 27 11 7 9 42-31 40
11
 Тулуза 27 10 5 12 43-46 35
12
 Клермон Фут 27 9 7 11 26-38 34
13
 Монпелье 27 10 3 14 42-46 33
14
 Нант 27 6 11 10 29-36 29
15
 Страсбур 27 4 11 12 32-46 23
16
 Брест 27 5 8 14 28-44 23
17
 Осер 27 5 8 14 23-49 23
18
 Аяччо 27 6 3 18 20-48 21
19
 Труа 27 4 8 15 36-59 20
20
 Анже 27 2 4 21 21-60 10
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17.03 23:00
Лион – Нант
 - : -
18.03 19:00
Тулуза – Лилль
 - : -
18.03 23:00
Ланс – Анже
 - : -
19.03 15:00
Аяччо – Монако
 - : -
19.03 17:00
Монпелье – Клермон Фут
 - : -
19.03 17:00
Ницца – Лорьян
 - : -
19.03 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
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Труа – Брест
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ПСЖ – Ренн
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

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Лионель Месси

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ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

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Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

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Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

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Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

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М`Бай Ньянг

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Осер

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