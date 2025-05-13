Верховный суд РФ отказал голкиперу «ПСЖ» Сафонову в обжаловании решения по алиментам

Бывшая жена голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия Сафонова в разговоре с «СЭ» сообщила, что Верховный суд РФ отказал россиянину в апелляции на решение по выплате алиментов.

14 апреля экс-супруга футболиста написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, в котором попросила привлечь 26-летнего голкипера к уголовной ответственности за неуплату алиментов. В ФССП провели проверку и выявили, что Сафонов исправно платит алименты, поэтому состава преступления нет.

«Перед законом все равны: Матвей Сафонов не смог избежать уплаты алиментов посредством адвокатского крючкотворства. Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», — сказала Казачек «СЭ».

По версии адвокатов вратаря, Анастасия своими действиями пытается дестабилизировать эмоциональное состояние футболиста и оказать давление для получения 60 миллионов, насчитанных приставами в качестве задолженности за 2022-2024 годы.

Сафонов летом 2024 года перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за «парижан» во всех турнирах, пропустив 11 мячей и 6 раз сыграв на ноль.