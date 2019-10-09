Венсан Кандела: «Монако» может стать прекрасным местом для Головина, чтобы реализовать весь свой потенциал»
03:00
Чемпион мира и Европы Венсан Кандела считает, что «Монако» может стать прекрасным местом для реализации потенциала.
— Если Головин ощущает себя комфортно в «Монако» и чувствует в себе силы, то этот клуб станет прекрасным местом для него, чтобы реализовать весь свой потенциал, — цитируют «Известия» Кандела.
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