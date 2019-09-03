Венгер рад тому, что Неймар остался в «ПСЖ». И вот почему

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер положительно оценил срыв трансфера форварда «ПСЖ» Неймара в «Барселону».

— Считаю, что он один из лучших игроков в мире, и я рад, что он остался в «ПСЖ», — цитирует Венгера Goal. — Закон футбола таков, что, когда ты теряешь такого игрока, через год уйдут и другие. Даже если у клуба много денег, крайне тяжело сохранить игроков, которые делают разницу. Их нельзя терять.

Если хочешь удержать такого игрока, лучше убедить его, насколько он важен, чем лишать его шансов на уход.

Неймар остается в Париже еще на один сезон. Через год он будет стоить 170 миллионов