Венгер отказался возглавить "Лион"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отклонил предложение "Лиона" этим летом, сообщает GFFN. Президент французского клуба Жан-Мишель Оласа предложил 69-летнему специалисту сменить Брюно Женезьо или стать спортивным директором. Однако Венгер тактично отказался.

Напомним, в итоге главным тренером "Лиона" стал бразилец Силвинью, а пост спортивного директора занял его соотечественник Жунинью.

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