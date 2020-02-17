Венгер отказался стать президентом «Ренна»

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил отказом на предложение «Ренна» стать президентом клуба, сообщают французские СМИ.

Как информирует L'Equipe, клуб ищет преемника Оливье Летанга на посту президента. Венгеру было предложено занять эту должность, но он отказался. Владелец «Ренна» Франсуа Пино продолжает изучать другие варианты.

«Ренн» занимает третье место в чемпионате Франции, имея в активе 41 очко в 25 играх.