Венгер - об Анри: "Он обладает навыками, необходимыми для успешной тренерской карьеры"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что у Тьерри Анри может получиться успешная карьера тренера.

– Если возглавляешь команду в октябре, а она находится в очень плохом состоянии, у тебя есть всего три месяца, - приводит слова Венгера Joe.co.uk. - В январе все сильно начинают нервничать, что все будет плохо. Начало работы в середине сезона приводит к тому, что специалист получает меньше времени. Именно это произошло с Анри. Важно, как он отреагирует на эту неудачу. Я думаю, что он обладает навыками, необходимыми для успешной тренерской карьеры. Но ему нужно дать больше времени.

Я начинал тренерскую карьеру, когда мне было 33 года. Меня окружали перспективные люди, но многие из них в итоге исчезли. Почему? Для успеха нужна удача, нужно упорно работать. Но карьера тренера непредсказуема.

В текущем сезоне Анри работал с "Монако". Под его руководством команда провела 20 матчей, в которых одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Француз был уволен из клуба в январе, вместо него в команду вернулся ее бывший тренер Леонарду Жардим.