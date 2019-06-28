Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить "Ниццу", сообщает журналист France Football Набиль Джеллит. Между руководством клуба и специалистом налажен контакт.

69-летний французский специалист руководил "Арсеналом" с 1996 по 2018 год. Под его руководством "канониры" трижды выигрывали чемпионат Англии, а также семь раз становились обладателями Кубка Англии.

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