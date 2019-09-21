Васильев объяснил, почему отказался продавать Мбаппе «Реалу»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» рассказал о том, как принимал решение по трансферу форварда Кильяна Мбаппе, который сейчас выступает за «ПСЖ».

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» за 180 миллионов евро.

— Такие продажи, как Мбаппе, уникальны, поэтому к ним нужно подходить по-другому, — сказал Васильев. — Когда Флорентино Перес, президент «Реала», выразил интерес, сказал: «Хороший парень, может, 80 миллионов». Я сказал «нет». Он сказал: «Если бы он был подтвержденным футболистом, я бы заплатил за него как за Неймара».

Тогда Неймар еще не перешел в «ПСЖ», но была сумма отступных 222 миллиона. С поправкой на возраст я сказал: 180 миллионов. В «Реале» отказали, но потом пришли с готовностью обсуждать.

— Почему он перешел в «ПСЖ»?

— Футбол — это танец, который танцуют втроем. Мбаппе в итоге сказал, что хочет зарекомендовать себя на родине.