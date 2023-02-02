Варан объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан сообщил о завершении карьеры в сборной Франции.

«Представлять нашу великую страну в течение десятилетия было едва ли не величайшей честью в моей жизни. Каждый раз, когда я надевал эту особенную футболку сборной, я испытывал огромную гордость. Я думал об этом несколько месяцев и решил, что мне пора завершать международную карьеру», — написал футболист в своей соцсети.

Также он написал, что хочет освободить место новому поколению, и поблагодарил всех за поддержку в сборной.

В составе сборной Франции Варан становился чемпионом мира в 2018 году. На ЧМ-2022 помог своей команде завоевать серебро. Защитник также становился победителем Лиги наций-2021 вместе с Францией. Он дебютировал за основную национальную команду в марте 2013-го.