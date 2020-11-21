ВАР отменил 100-й гол Мбаппе за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе оформил дубль в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Монако» (2:3). 21-летний француз забил на 25-й и 37-й минутах встречи. Также jy в концовке первого тайма забил третий мяч, который мог стать для него 100-м в футболке парижского клуба. Однако после просмотра повтора ВАР взятие ворот было отменено.

Мбаппе в августе 2017 года перешел из «Монако» в «ПСЖ». С тех пор он сыграл за парижан 133 матча во всех турнирах, забил 99 голов и сделал 58 голевых передач.