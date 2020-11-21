ВАР отменил 100-й гол Мбаппе за «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе оформил дубль в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Монако» (2:3). 21-летний француз забил на 25-й и 37-й минутах встречи. Также jy в концовке первого тайма забил третий мяч, который мог стать для него 100-м в футболке парижского клуба. Однако после просмотра повтора ВАР взятие ворот было отменено.
Мбаппе в августе 2017 года перешел из «Монако» в «ПСЖ». С тех пор он сыграл за парижан 133 матча во всех турнирах, забил 99 голов и сделал 58 голевых передач.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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