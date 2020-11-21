Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

ВАР отменил 100-й гол Мбаппе за «ПСЖ»

02:33
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе оформил дубль в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Монако» (2:3). 21-летний француз забил на 25-й и 37-й минутах встречи. Также jy в концовке первого тайма забил третий мяч, который мог стать для него 100-м в футболке парижского клуба. Однако после просмотра повтора ВАР взятие ворот было отменено.

Мбаппе в августе 2017 года перешел из «Монако» в «ПСЖ». С тех пор он сыграл за парижан 133 матча во всех турнирах, забил 99 голов и сделал 58 голевых передач.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир