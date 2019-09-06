Ванда Нара: «Среди всех вариантов, «ПСЖ» был худшим»

Ванда Нара, жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди, заявила, что переход в парижский клуб был худшим из возможных вариантов продолжения карьеры. Парижане арендовали аргентинца с правом выкупа.

— Среди вариантов, которые у нас были, «ПСЖ»? был для меня самым худшим, — цитирует Morfi Telefe Нару. — Многие итальянские команды хотели подписать его, и это было бы простым вариантом, но я думала только о Мауро.

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Икарди стал игроком «ПСЖ»