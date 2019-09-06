Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Франция

Ванда Нара: «Среди всех вариантов, «ПСЖ» был худшим»

03:56
Теги:

Ванда Нара, жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди, заявила, что переход в парижский клуб был худшим из возможных вариантов продолжения карьеры. Парижане арендовали аргентинца с правом выкупа.

— Среди вариантов, которые у нас были, «ПСЖ»? был для меня самым худшим, — цитирует Morfi Telefe Нару. — Многие итальянские команды хотели подписать его, и это было бы простым вариантом, но я думала только о Мауро.

Зарплата Икарди существенно выросла после перехода из «Интера» в «ПСЖ» //
Икарди стал игроком «ПСЖ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир