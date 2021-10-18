Ванда Нара ответила Икарди: «Мне больше нравится моя рука без кольца»

Ванда Нара, супруга и агент форварда «ПСЖ» Мауро Икарди отреагировала на публикацию мужа. Ранее он опубликовал в Instagram фото с женой после того, как она обвинила его в измене.

«Мне больше нравится моя рука без кольца», — написала Ванда в сторис Instagram, опубликовав фото руки без обручального кольца.

По данным СМИ, у Икарди появилась любовница — аргентинская модель, певица и актриса Чина Суарес (полное имя — Мария Эухения Суарес Риверо). Есть данные, что в семье Икарди давно большие проблемы, и пара готовится расторгнуть брак.

У Суарес есть двое дочерей и сын от предыдущих отношений. 34-летняя Ванда Нара и 28-летний Мауро Икарди в браке с 2014 года. До этого ее супругом был другой аргентинский форвард Макси Лопес, от которого она и ушла к Икарди. У Нары и Лопеса в браке родилось трое сыновей. В браке с Икарди она также родила двух дочерей.