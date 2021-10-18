Ванда Нара наняла частного детектива, чтобы уличить Икарди в измене

Аргентинские СМИ опубликовали некоторые детали размолвки в семье форварда «ПСЖ» Мауро Икарди и его супруги Ванды Нары.

Как сообщает LAM, Ванда наняла частного детектива. Он взломал телефон футболиста, благодаря чему смог получить доступ к его переписке с любовницей.

По данным СМИ, Икарди вступил в связь с 29-летней аргентинской аргентинской моделью, певицей и актрисой Чиной Суарес (полное имя — Мария Эухения Суарес Риверо). Источник указывает, что она предложила Икарди встретится в месте, где его никто не будет знать.

По имеющейся информации, Нара всерьез настроена развестись с мужем. В последнее время она также была его агентом. В частности, она вела переговоры о переходе в «ПСЖ». Его контракт истекает летом 2023 года.

Ванда Нара ушла к Икарди от бывшего мужа, тоже футболиста Макси Лопеса, от которого она родила трех сыновей. В браке с Мауро она родила еще двух дочерей. У Чины Суарес также есть трое детей от предыдущих партнеров.