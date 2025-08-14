Валуев назвал ситуацию с Сафоновым и Забарным закручиванием гаек

Экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением по поводу ситуации в «ПСЖ» между российским вратарем Матвеем Сафоновым и украинским защитником Ильей Забарным.

«Европейские страны до последнего будут закручивать гайки для России. Обратная ситуация, нежели с США, где может быть потепление в спорте. На примере Сафонова можно увидеть, что Европа продолжает держать курс, взятый ранее», — сказал «СЭ» Валуев.

12 августа «ПСЖ» объявил о подписании пятилетнего контракта с Забарным. 3 июня L'Equipe сообщал, что парижане могут расстаться с Сафоновым после трансфера Забарного из-за нежелания украинского защитника играть с российским футболистом в одной команде.

(Денис Клесарев)