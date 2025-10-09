Вальбуэна — о скандале с шантажом Бензема: «Я не в обиде, но мы не поедем в совместный отпуск»
Бывший полузащитник сборной Франции Матье Вальбуэна вспомнил скандал с шантажом со стороны форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема.
В ноябре 2021 года Бензема приговорили к одному году тюрьмы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро по делу о шантаже Вальбуэна видеозаписью интимного содержания.
«В этой истории я подал в суд на людей, которые хотели, чтобы я заплатил за видео. Я сразу сказал, что они не получат ни евро. Я пошел до конца в своих убеждениях. Эти люди хотели причинить мне боль, но я никогда не сдавался. Не имеет значения содержание видео.
С тех пор я не общался с Бензема. Я не в обиде. Каждый сам строит свою жизнь. Поговорить с ним, если увижу его снова? Не знаю, но я в не обиде. Никому не желаю зла, хочу, чтобы он был счастлив в семейной жизни и футболе. Я знаю, что произошло. Конечно, мы с ним не поедем в совместный отпуск», — приводит слова Вальбуэна RMC Sport.
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16
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|16:00
|Анже – Лилль
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|ПСЖ – Ренн
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