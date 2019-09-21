Вадим Васильев: «Вести бизнес в футболе сложнее. Вы не спрашиваете тонну калия, куда она хочет быть проданной»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что вести бизнес в футболе ему было сложнее, чем вне его. С 1999 по 2002 год он занимал пост президента компании «Уралкалий».

— В футболе вести бизнес гораздо сложнее. Вы не спрашиваете тонну калия или нефти, куда они хотят быть проданными. А тут получается три стороны, мнение игрока. Например, по Мбаппе было хорошее предложение от «Реала», но он захотел уйти в «ПСЖ». Еще на игрока влияет окружение: родители, другие родственники.