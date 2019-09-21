Вадим Васильев: «В какой-то момент «Челси» опередил «Монако» в борьбе за Головина»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что клубу было непросто бороться с «Челси» за хавбека Александра Головина. Хавбек перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.

— «Челси» в какой-то момент опередил нас: наверное, сыграл свою роль Леонид Слуцкий, — сказал Васильев в интервью Нобелю Арустамяну в передаче «Инсайдеры». — Очень тяжело было разворачивать. Я поднял все свои контакты, которые могли повлиять на Сашу.

Вначале «Ювентус» отпал, у «Челси» был вопрос со сменой тренера. В какой-то момент они потеряли «фокус». Я после чемпионата мира специально остался в Москве, чтобы обговорить эту тему.

— Вы вели переговоры с Романом Бабаевым?

— Да.

— Сложные были переговоры?

— Очень сложные. В какой-то момент они тоже выбрали «Челси», было сложно разворачивать ситуацию. Но ЦСКА тоже интересно, чтобы футболист играл. Велики шансы прийти в «Челси» и сесть на лавку. А тут есть шанс перейти в «Монако» и заиграть, чтобы перейти в топовый клуб.

— Процент у ЦСКА остался при перепродаже Головина?

— Да.

— Какой?

— Не буду комментировать.