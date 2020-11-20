Вадим Васильев рассказал о будущем Мбаппе в «ПСЖ»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, каким он видит дальнейшей продолжение карьеры нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе.

— Ему предстоит принять важное решение в ближайшее время, — приводит слова Васильева Mundo Deportivo. — На данный момент складывается ощущение, что он склоняется к трансферу. Но все возможно. Нужно понимать, что Мбаппе еще молод. И он стремится выигрывать титулы, бить рекорды. Если «ПСЖ» предоставит ему интересный проект, то существует вероятность, что он останется.

Ранее появлялась информация, что Мбаппе будет готов подписать новый контракт с французским клубом, но при одном условии. Форвард хочет, чтобы в соглашении был пункт о сумме отступных.

Если в контракте появится такой пункт, то сумма отступных будет составлять около 222 миллионов евро. Сообщается, что 21-летний футболист уже отклонил три предложения парижского клуба и рассматривает вариант с переходом в другую команду будущим летом.

Напомним, Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в июле 2018 года за 135 миллионов евро. В нынешнем сезон он провел 8 матчей во всех турнирах и забил 7 мячей. Действующий контракт Мбаппе с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.