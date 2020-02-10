Вадим Васильев: «Пример Головина ломает стереотипы о российских футболистах»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев на встрече в клубе Sport Connect рассказал, как меняется отношение к российским игрокам в Европе.

23-летний игрок сборной России перешел во французскую команду из ЦСКА летом 2018 года. Портал transfermarkt оценил трансфер в 30 миллионов евро.

— Пример Головина ломает стереотипы, — сказал Васильев. — Плюс успешный чемпионат мира, который был блестяще проведен. Все это действительно ломает стереотипы о России и россиянах. Например, сейчас в работе две сделки по молодым российским футболистам и это воспринимается нормально.

— А насколько правильно смотреть в Европу, только заключив контракт с первым клубом?

— Идея одна — профессиональный рост и возможность реализовать амбиции. Если можно сделать это в родном клубе — отлично. Но надо смотреть на все возможности. Наши молодежные сборные показывают отличные результаты. А потом все ломается. Окно в Европу должно быть открыто — чтобы было постоянное движение. Плюс во Франции — это мощный социальный лифт, единственный шанс куда-то выбиться. Примеров у меня перед глазами было много. (Дмитрий Гирин)