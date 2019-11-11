Вадим Васильев — о возвращении в «Монако»: «В одну и ту же реку нельзя войти дважды»
21:20
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил возможность возвращения во французский клуб.
— Как вы узнали о своей отставке из «Монако»?
— Лично от Рыболовлева. Но об этом уже много сказано, осталось в прошлом, и мне не хочется к этому возвращаться.
— Даже князь Альбер II выразил сожаление в связи с вашей отставкой. Допускаете, что однажды вернетесь в «Монако» и вновь будете работать с Рыболовлевым?
— В одну и ту же реку нельзя войти дважды.
— Случившееся стало для вас разочарованием в конкретных людях?
— Да. Но называть их не буду. (Игорь Рабинер)
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