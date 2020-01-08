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Вадим Васильев: «Игроки, которыми интересуются топ-клубы, хотят покинуть «Монако», ведь на нас ходят 10 тысяч»

21:05

Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев рассказал о сложностях работы в клубе лиги 1. По его словам, монегаскам приходилось расставаться с ведущими игроками для положительного финансового баланса.

— Мы старались добиваться и экономических, и спортивных результатов, — цитирует Sofoot Васильева. — Но соединять это очень сложно. Реальность такова, что футболисты, которыми интересуются топ-клубы, хотят покинуть «Монако», поскольку на нас ходят 10 тысяч зрителей.

Без позитивного баланса трансферов мы бы не смогли существовать.

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