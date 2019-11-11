Вадим Васильев: «Хотел продать Мбаппе из «Монако» не в «ПСЖ», а в «Реал»

Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» рассказал о встрече с нападающим «ПСЖ» Кильяном Мбаппе, который раньше выступал за монегасков.

— Это было неожиданно и приятно. Я сделал фотку для себя, не собираясь ее никуда выставлять, — смотрю, и он делает на свой телефон. Думал, тоже для личного архива, а Кильян ее выложил.

Сейчас во Франции идет полемика, изменился ли Мбаппе. Я только прилетел из Парижа, где участвовал в программе Telefoot на национальном канале TF1, и меня там тоже об этом спрашивали. Для меня — нет, не изменился, при том что знаю его с 16 лет. Иногда просто путают две вещи. Исходя из того, что он амбициозный, хочет все выиграть и побить все рекорды, говорят, что он зазнался.

— Насколько помню, вы сами предпочли бы продать его из «Монако» не в Париж, а в «Реал».

— Совершенно верно. Было два важных фактора. Во-первых, Париж на тот момент был нашим прямым конкурентом, и мне не хотелось его усиливать. Во-вторых, финансовые условия сделки, предложенные Мадридом, для нас были лучше.

— Еще больше 180 миллионов евро?!

— Были бонусы, а также лучшие условия платежа. Но Кильян сказал: «Вадим, интуиция подсказывает мне, что к «Реалу» я еще не готов. Отыграл всего один полноценный сезон в родном чемпионате. Я родом из Парижа и еще не завоевал свою публику. Хочу завоевать болельщиков в родной стране. А «Реал» никуда не уйдет».

Когда мы на этой неделе встречались, сказал ему: «Кильян, я должен тебя поздравить. Ты был абсолютно прав. Когда-то ты перейдешь в «Реал», но «Бернабеу» уже встретит тебя овацией стоя. Тебе не нужно будет никому ничего доказывать». (Игорь Рабинер)

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