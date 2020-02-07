В составе «ПСЖ» находятся 11 самых высокооплачиваемых футболистов Франции

Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало список из 30 самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции.

Как сообщает издание, первые 11 мест занимают футболисты «ПСЖ». Самая большая зарплата у Неймара: бразильский нападающий получает чуть более 3 миллионов евро в месяц. Второе место в списке у Кильяна Мбаппе. По сведениям источника, он зарабатывает 1 910 000 евро в месяц. Третье место — у защитника Тиагу Силвы, его зарплата составляет 1,5 миллиона евро в месяц. В топ-11 по зарплатам также присутствуют Эдинсон Кавани, Маркиньос, Марко Вератти, Анхель Ди Мария, Кейлор Навас, Мауро Икарди, Леандро Паредес и Преснель Кимпембе. Единственный россиянин, выступающий в чемпионате Франции, Александр Головин, не вошел в список 30 самых высокооплачиваемых игроков.

Кроме того, издание сообщило, что у «ПСЖ» самый высокооплачиваемый тренер чемпионата. Томас Тухель получает 620 тысяч евро.