В «Реймсе» заявили, что Думбия пропустил матч с «Лиллем» из-за травмы. Игроком интересуется ЦСКА
Президент «Реймса» Жан-Пьер Кайо в разговоре с «СЭ» прокомментировал отсутствие полузащитника Камори Думбия в заявке на матч 1-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (0:2).
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА интересуется 21-летним малийцем.
«Думбия не был в заявке на матч из-за возможного трансфера? Нет. Он получил травму в последнем матче за сборную Мали. Продолжает восстанавливаться от повреждения», — сказал Кайо «СЭ».
Действующее соглашение Думбия с «Реймсом» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
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|
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|
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|
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|1
|0
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|
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|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Лион
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
17
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|1-0
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|1
|1
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|23.08
|21:45
|
ПСЖ – Монпелье
|- : -
|24.08
|18:00
|
Лион – Монако
|- : -
|24.08
|20:00
|
Лилль – Анже
|- : -
|24.08
|22:00
|
Сент-Этьен – Гавр
|- : -
|25.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|25.08
|18:00
|
Нант – Осер
|- : -
|25.08
|18:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|25.08
|18:00
|
Страсбур – Ренн
|- : -
|25.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
Рубен Агилар
Ланс
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Муса Аль-Таамари
Монпелье
|1
|0
|1
|
|
Жордан Амави
Брест
|1
|0
|1
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