Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

В «ПСЖ» уже 12 травмированных игроков

01:28

«ПСЖ» потерял четырех игроков из-за травм в матче 10-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (4:0). По ходу встречи из-за различных повреждений поле покинули Тило Керер, Мойзе Кин, Идрисса Гей и Алессандро Флоренци.

Напомним, ранее травмы в «ПСЖ» получили Кильян Мбаппе, Неймар, Мауро Икарди, Хуан Бернат, Марко Верратти, Пабло Сарабия, Преснель Кимпембе и Юлиан Дракслер.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир