В «ПСЖ» сообщили, что Мендеш получил травму правого бедра в матче Лиги чемпионов

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш из-за травмы пропустит матч 14-го тура чемпионата Франции с «Монако» 29 ноября, сообщает пресс-служба парижан.

23-летний португалец повредил правое бедро в игре против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов, которая состоялась 26 ноября и завершилась победой «ПСЖ» со счетом 5:3.

«Получив легкую травму правого бедра во время матча с «Тоттенхэмом», Нуну Мендеш в течение ближайших нескольких дней будет проходить лечение», — говорится в сообщении пресс-службы «ПСЖ».

В этом сезоне Мендеш провел 16 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.