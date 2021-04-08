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В «ПСЖ» рассказали о ситуации с контрактами Мбаппе и Неймара

14:00
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о ситуации с контрактами нападающих команды, Кильяна Мбаппе и Неймара.

«Надеюсь, скоро мы сможем говорить о контрактах. Посмотрим, как сложится ситуация. Конкретика появится очень скоро, но сейчас мы должны сосредоточиться на финальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов», — приводит Goal слова Леонардо.

Контракты обоих футболистов с «ПСЖ» действуют до конца июня 2022 года. В сезоне-2020/21 Неймар провел 21 матч за парижан, на его счету 13 голов и 8 результативных передач. У Мбаппе 32 гола и 9 результативных передач в 38 играх за команду.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/leonardo-neymar-mbappe-contracts-psg-donnarumma/mm5irpfxdg6b16vbelnptj7n1

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