В «ПСЖ» рассказали о ситуации с контрактами Мбаппе и Неймара
14:00
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о ситуации с контрактами нападающих команды, Кильяна Мбаппе и Неймара.
«Надеюсь, скоро мы сможем говорить о контрактах. Посмотрим, как сложится ситуация. Конкретика появится очень скоро, но сейчас мы должны сосредоточиться на финальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов», — приводит Goal слова Леонардо.
Контракты обоих футболистов с «ПСЖ» действуют до конца июня 2022 года. В сезоне-2020/21 Неймар провел 21 матч за парижан, на его счету 13 голов и 8 результативных передач. У Мбаппе 32 гола и 9 результативных передач в 38 играх за команду.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/leonardo-neymar-mbappe-contracts-psg-donnarumma/mm5irpfxdg6b16vbelnptj7n1
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