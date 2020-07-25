В «ПСЖ» рассказали о характере травмы Мбаппе
15:30
Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала заявление о состоянии нападающего команды Килиана Мбаппе, получившего повреждение в финальном матче Кубка Франции против «Сент-Этьена» (1:0).
У Мбаппе выявлено растяжение правой лодыжки и повреждение латеральной широкой мышцы бедра. Сообщается, что через 3 дня форварда вновь обследуют для определения более точной картины травмы, сроки восстановления форварда не называются.
Point m?dical : @KMbappe, @KehrerThilo, Juan Bernat et Abdou Diallo ?— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 25, 2020
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