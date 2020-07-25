В «ПСЖ» рассказали о характере травмы Мбаппе

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала заявление о состоянии нападающего команды Килиана Мбаппе, получившего повреждение в финальном матче Кубка Франции против «Сент-Этьена» (1:0).

У Мбаппе выявлено растяжение правой лодыжки и повреждение латеральной широкой мышцы бедра. Сообщается, что через 3 дня форварда вновь обследуют для определения более точной картины травмы, сроки восстановления форварда не называются.