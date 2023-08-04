В «ПСЖ» опровергли слухи о возможном уходе Луиса Энрике

В «ПСЖ» отреагировали на слухи о том, что главный тренер команды Луис Энрике может покинуть свой пост до старта сезона-2023/24.

«Эти слухи не просто нелепы, но и совершенно неуместны», — приводит в Twitter журналист Фабрициио Романо слова представителя парижского клуба.

Ранее появилась информация, что 53-летний испанец недоволен ситуацией вокруг нападающего Килиана Мбаппе, которого руководство выставило на трансфер из-за нежелания подписывать новый контракт.

Энрике стал главным тренером «ПСЖ» в начале июля. Ранее он работал со сборной Испании, «Барселоной», «Сельтой» и «Ромой».