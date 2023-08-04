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В «ПСЖ» опровергли слухи о возможном уходе Луиса Энрике

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис Энрике.
Фото AFP

В «ПСЖ» отреагировали на слухи о том, что главный тренер команды Луис Энрике может покинуть свой пост до старта сезона-2023/24.

«Эти слухи не просто нелепы, но и совершенно неуместны», — приводит в Twitter журналист Фабрициио Романо слова представителя парижского клуба.

Ранее появилась информация, что 53-летний испанец недоволен ситуацией вокруг нападающего Килиана Мбаппе, которого руководство выставило на трансфер из-за нежелания подписывать новый контракт.

Энрике стал главным тренером «ПСЖ» в начале июля. Ранее он работал со сборной Испании, «Барселоной», «Сельтой» и «Ромой».

Луис Энрике. Энрике может покинуть «ПСЖ» через месяц после назначения из-за неопределенности вокруг будущего Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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Энрике может покинуть «ПСЖ» через месяц после назначения из-за неопределенности вокруг будущего Мбаппе

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