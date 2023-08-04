В «ПСЖ» опровергли слухи о возможном уходе Луиса Энрике
В «ПСЖ» отреагировали на слухи о том, что главный тренер команды Луис Энрике может покинуть свой пост до старта сезона-2023/24.«Эти слухи не просто нелепы, но и совершенно неуместны», — приводит в Twitter журналист Фабрициио Романо слова представителя парижского клуба.
Ранее появилась информация, что 53-летний испанец недоволен ситуацией вокруг нападающего Килиана Мбаппе, которого руководство выставило на трансфер из-за нежелания подписывать новый контракт.
Энрике стал главным тренером «ПСЖ» в начале июля. Ранее он работал со сборной Испании, «Барселоной», «Сельтой» и «Ромой».
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|0
|0
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|0
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|0
|0
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|Лилль
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
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8
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|0
|0
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9
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|0
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10
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|0-0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
|0
|0
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
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