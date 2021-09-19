В «ПСЖ» опровергли информацию о том, что Месси может получить 110 миллионов евро за три года в клубе
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о том, что нападающий Лионель Месси может заработать 110 миллионов евро за 3 года выступлений в составе парижан.
«Эти цифры далеки от реальности, как в плане сроков, так и в плане цифр. Условия контракта являются конфиденциальными, но я могу сказать, что опубликованные цифры — неправда», — приводит L'Equipe слова Леонардо.
Ранее сообщалось, что оклад 34-летнего аргентинца составляет 30 миллионов евро после вычетов налогов. Отмечалось, что за второй и третий сезоны, проведенные в парижском клубе, Месси должен получить бонусы за лояльность по 10 млн за год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Salaire-de-lionel-messi-au-psg-leonardo-dement-les-chiffres-de-l-equipe/1286385
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