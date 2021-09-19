В «ПСЖ» опровергли информацию о том, что Месси может получить 110 миллионов евро за три года в клубе

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о том, что нападающий Лионель Месси может заработать 110 миллионов евро за 3 года выступлений в составе парижан.

«Эти цифры далеки от реальности, как в плане сроков, так и в плане цифр. Условия контракта являются конфиденциальными, но я могу сказать, что опубликованные цифры — неправда», — приводит L'Equipe слова Леонардо.

Ранее сообщалось, что оклад 34-летнего аргентинца составляет 30 миллионов евро после вычетов налогов. Отмечалось, что за второй и третий сезоны, проведенные в парижском клубе, Месси должен получить бонусы за лояльность по 10 млн за год.