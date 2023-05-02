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Сегодня, 10:49

В «ПСЖ» не разрешали Месси уезжать в Саудовскую Аравию. Игроки парижан шокированы его отъездом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не получал одобрения на поездку в Саудовскую Аравию от главного тренера команды Кристофа Гальтье или спортивного директора Луиша Кампуша, сообщает L'Equipe.

Ранее 35-летний аргентинец улетел в Саудовскую Аравию через три часа после поражения от «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре французской лиги 1.

По информации источника, игрокам парижан планировалось предоставить выходные, но только в случае победы над «Лорьяном». Из-за поражения выходные были отменены, а все партнеры Месси тренировались в расположении команды уже на следующее утро. Отмечается, что некоторые из них были шокированы отъездом Лионеля.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом этого года. В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 32 19 9 4 54-25 66
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
10
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 32 12 5 15 48-54 41
14
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
15
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
16
 Нант 32 6 14 12 35-46 32
17
 Брест 32 7 11 14 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
Результаты / календарь
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38 тур
28.04 22:00
Страсбур – Лион
 1 : 2
29.04 18:00
Лилль – Аяччо
 3 : 0
30.04 14:00
Монако – Монпелье
 0 : 4
30.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 1 : 0
30.04 16:00
Ренн – Анже
 4 : 2
30.04 16:00
Труа – Ницца
 0 : 1
30.04 18:05
ПСЖ – Лорьян
 1 : 3
30.04 21:45
Марсель – Осер
 2 : 1
2.05 22:00
Тулуза – Ланс
 - : -
3.05 22:00
Брест – Нант
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 27 2 2
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