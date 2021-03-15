В «ПСЖ» наладили контакт с окружением Неймара

В «ПСЖ» установили рабочий контакт с окружением нападающего Неймара. Это может сыграть ключевую роль в решении бразильца продлить контракт с клубом, пишет в Twitter журналист Марко Контейро.

«ПСЖ» предлагает 28-летнему бразильцу контракт до 2025 года или соглашение до 2024 года с опцией продления еще на сезон.

Текущее соглашение Неймара с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года. Он получает в клубе 35 миллионов евро за сезон.