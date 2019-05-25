В первом сезоне за "Монако" Головин набрал 8 очков по системе "гол+пас"

"Монако" в заключительном матче сезона-2018/19 в чемпионате Франции проиграл "Ницце" (0:2). Это был первый сезон в составе монегасков для российского полузащитника Александра Головина. 22-летний игрок принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи. Также на его счету 6 желтых и 1 красная карточки.

По итогам сезона "Монако" занял 17-е место в чемпионате Франции.

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