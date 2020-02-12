В «Монако» ждут документы, чтобы выплатить деньги воспитавшим Головина школам

«Монако» переведет солидарные выплаты ДЮСШ, воспитавшим российского полузащитника Александра Головина, после того, как получит все необходимые документы, сообщили в пресс-службе клуба.

— После трансфера Александра Головина в июле 2018 года в следующем месяце «Монако» обратился в клубы, в которых он занимался, чтобы сообщить им о трансфере и начать процедуру перевода солидарных выплат, — цитирует пресс-службу «Монако» ТАСС. — Не получив ответа, клуб выступил с напоминаниями в марте 2019 года. В ноябре прошлого года «Монако» связался с РФС по этому вопросу и ответил на все запросы, все суммы солидарных выплат подтверждены «Монако» и Российским футбольным союзом. «Монако» все еще ждет документов, позволяющих провести солидарные выплаты и таким образом соблюсти существующие правила, так же, как клуб делал всегда.

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев ранее пообещал уточнить, получила ли первая школа Александра Головина в Калтане положенные ей выплаты. Головин летом 2018 года перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро.