В «Монако» заявили, что Головин может вернуться на поле после октябрьской международной паузы
В пресс-службе «Монако» рассказали «СЭ» о состоянии здоровья российского полузащитника Александра Головина.
«У Головина травма сухожилия. Возможно, Александр вернется на поле после октябрьской международной паузы», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.
В сезоне-2025/26 29-летний полузащитник в 3 матчах лиги 1 не отметился результативными действиями.
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|0
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15
|Осер
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|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
|- : -
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|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|22.08
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