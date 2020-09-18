В «Монако» выявлен новый случай коронавируса

Один из игроков «Монако» сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом стало известно в четверг вечером, но имя заразившегося не разглашается, как и его состояние здоровья.

«Один положительный случай заболевания Covid-19 был обнаружен среди игроков. У игрока все хорошо, его здоровье не повод для беспокойства. Все необходимые меры приняты: он изолирован и находится под наблюдением медперсонала», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, несколько дней назад положительные тесты на коронавирус сдали вратарь Бенжамен Леком, который в эту среду вернулся к тренировкам, и главный тренер Нико Ковач.