Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

В «Монако» выявлен новый случай коронавируса

02:06
Тренировка &quot;Монако&quot;. Фото Twitter
Тренировка &quot;Монако&quot;. Фото Twitter
Теги:

Один из игроков «Монако» сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом стало известно в четверг вечером, но имя заразившегося не разглашается, как и его состояние здоровья.

«Один положительный случай заболевания Covid-19 был обнаружен среди игроков. У игрока все хорошо, его здоровье не повод для беспокойства. Все необходимые меры приняты: он изолирован и находится под наблюдением медперсонала», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, несколько дней назад положительные тесты на коронавирус сдали вратарь Бенжамен Леком, который в эту среду вернулся к тренировкам, и главный тренер Нико Ковач.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир