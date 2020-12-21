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В «Монако» выразили соболезнования в связи со смертью агронома «Лорьяна»

14:45
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«Монако» в Twitter выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника стадиона «Лорьяна».

20 декабря, на агронома арены «Стад дю Мустуар» упала световая конструкция. Несчастный случай произошел спустя 10 минут после окончания матча лиги 1 с «Ренном» (0:3).

Агроном был госпитализирован, но спасти его не удалось.

«Лорьян» занимает 19-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 11 очков.

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