В «Монако» выразили соболезнования в связи со смертью агронома «Лорьяна»

«Монако» в Twitter выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника стадиона «Лорьяна».

20 декабря, на агронома арены «Стад дю Мустуар» упала световая конструкция. Несчастный случай произошел спустя 10 минут после окончания матча лиги 1 с «Ренном» (0:3).

Агроном был госпитализирован, но спасти его не удалось.

«Лорьян» занимает 19-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 11 очков.