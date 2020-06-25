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В «Монако» три заболевших коронавирусом. У Головина отрицательный тест

25 июня 2020, 16:59
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
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«Монако» на официальном сайте сообщил о трех положительных результатах теста на коронавирус.

В команде было выявлено два положительных результата, относящихся к периоду карантина. На данный момент игроки не заразны и могут продолжать тренировки. У одного игрока зафиксирован активный случай, но болезнь протекает бессимптомно. Сейчас футболист помещен на двухнедельный карантин.

Ранее сообщалось, что у полузащитника «Монако» Александра Головина отрицательный тест на коронавирус.

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