В «Монако» три заболевших коронавирусом. У Головина отрицательный тест

«Монако» на официальном сайте сообщил о трех положительных результатах теста на коронавирус.

В команде было выявлено два положительных результата, относящихся к периоду карантина. На данный момент игроки не заразны и могут продолжать тренировки. У одного игрока зафиксирован активный случай, но болезнь протекает бессимптомно. Сейчас футболист помещен на двухнедельный карантин.

Ранее сообщалось, что у полузащитника «Монако» Александра Головина отрицательный тест на коронавирус.