В «Монако» сообщили, что Головин вернулся в расположение клуба в хорошем состоянии

Полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся в расположение клуба в хорошем состоянии.

Игроки вернулись в расположение клуба 24 июня. Они прошли медицинское обследование и проверку работоспособности. Ожидаются первые тренировки. Александр Головин вернулся в хорошем состоянии", — цитирует ТАСС пресс-службу клуба.

В апреле россиянин получил растяжение левой лодыжки и пропустил оставшуюся часть сезона лиги 1. В минувшем розыгрыше Головин провел за монегасков 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.