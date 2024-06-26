В «Монако» сообщили, что Головин вернулся в расположение клуба в хорошем состоянии
Полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся в расположение клуба в хорошем состоянии.
Игроки вернулись в расположение клуба 24 июня. Они прошли медицинское обследование и проверку работоспособности. Ожидаются первые тренировки. Александр Головин вернулся в хорошем состоянии", — цитирует ТАСС пресс-службу клуба.
В апреле россиянин получил растяжение левой лодыжки и пропустил оставшуюся часть сезона лиги 1. В минувшем розыгрыше Головин провел за монегасков 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.
Источник: ТАСС
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