В «Монако» сообщили, что Головин пропустил матч с «Лансом» из-за жара

В пресс-службе «Монако» сообщили, что полузащитник Александр Головин не смог участвовать в матче 32-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (0:3) из-за болезни, сопровождавшейся жаром.

«Да, Головин действительно был болен, его болезнь сопровождалась жаром», — приводит заявление пресс-службы ТАСС.

В нынешнем сезоне Головин сыграл в 40 матчах во всех турнирах, отметился семью забитыми мячами и восемью результативными передачами.