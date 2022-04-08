«С Головиным нет никаких проблем». «Монако» не собирается продавать полузащитника

Член совета директоров спортивной ассоциации Монако (ASM) Жоэль Бузу, который также является советником князя Альбера II, прокомментировал разговоры о возможном трансфере полузащитника «Монако» Александра Головина.

«С Головиным нет никаких проблем. И в Монако нет дискриминации русских. Если и должен быть трансфер, то только по спортивным причинам и делам бизнеса. У нас 120 национальностей, живущих вместе, здесь сотрудничают русские и украинцы», — приводит слова Бузу matchtv.ru.

Контракт 25-летнего россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Головин провел в общей сложности 32 матча во всех турнирах. В его активе 3 гола и 6 результативных передач.

Напомним, что полузащитник сборной России перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году.