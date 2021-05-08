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В «Монако» назвали примерную стоимость Александра Головина

14:03
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
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Генеральный директор «Монако» Олег Петров рассказал, какое будущее ждет полузащитника команды Александра Головина.

«По Головину конкретного финансового или карьерного плана у нас нет. Хотим, чтобы он максимально себя раскрыл как футболист. Он замечательный игрок и человек. Нужно, чтобы он продолжал прогрессировать до того момента, когда «Монако» станет для него уже мал. Сейчас Саша продолжает двигаться вперед. Интерес к нему есть, но Саша нужен нам. Вполне допускаю, что цена на игрока такого профиля сейчас составляет 50-60 миллионов евро, это вполне здравые цифры.

Думаю, что оптимальное время продажи для игроков нашей команды — не ближайшее лето. Этот год нестандартный. Думаю, что команда наберет свой пик, начиная со следующего года. И физически, и коммерчески», — сказал Петров в интервью в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Головин провел 18 матчей и забил в них четыре гола.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/

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