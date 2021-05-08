В «Монако» назвали примерную стоимость Александра Головина
Генеральный директор «Монако» Олег Петров рассказал, какое будущее ждет полузащитника команды Александра Головина.
«По Головину конкретного финансового или карьерного плана у нас нет. Хотим, чтобы он максимально себя раскрыл как футболист. Он замечательный игрок и человек. Нужно, чтобы он продолжал прогрессировать до того момента, когда «Монако» станет для него уже мал. Сейчас Саша продолжает двигаться вперед. Интерес к нему есть, но Саша нужен нам. Вполне допускаю, что цена на игрока такого профиля сейчас составляет 50-60 миллионов евро, это вполне здравые цифры.
Думаю, что оптимальное время продажи для игроков нашей команды — не ближайшее лето. Этот год нестандартный. Думаю, что команда наберет свой пик, начиная со следующего года. И физически, и коммерчески», — сказал Петров в интервью в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».
В текущем розыгрыше чемпионата Франции Головин провел 18 матчей и забил в них четыре гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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